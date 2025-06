Cavalli in pista da martedì prossimo. Stagione più lunga fino all’Europeo

Tutto è pronto per la nuova stagione dell’Ippodromo del Savio, che prenderà il via martedì prossimo 17 giugno, anticipando il calendario tradizionale e portando a 29 le serate di corse. Ma le ferite lasciate dall’alluvione di due anni fa che causò danni per quasi sette milioni di euro non sono ancora completamente rimarginate: nel locale del Bingo i lavori di ripristino, iniziati pochi mesi fa, dureranno a lungo; in totale i danni del comparto dell’ippodromo sono stati stimati in quasi sette milioni di euro; alla fine dello scorso anno erano stati effettuati lavori per 1,5 milioni di euro, ma le assicurazioni di Hippogroup e del Comune (proprietario dell’area) ancora non hanno corrisposto alcun risarcimento, forse arriverà qualcosa in luglio o dopo l’estate, e solo successivamente sarà possibile accedere ai risarcimenti della struttura commissariale.

Le cifre sono state fornite ieri, durante la presentazione della stagione, da Marco Rondoni, direttore generale di HippoGroup Cesenate, che però ha dato anche buone notizie: "E’ un orgoglio per noi sottolineare che, dopo diversi anni di tentativi, il Ministero dell’Agricoltura abbia finalmente licenziato la classificazione degli ippodromi italiani, suddivisi in quattro fasce: strategici, nazionali, regionali e promozionali. L’Ippodromo del Savio è stato inserito nella fascia ‘Nazionali’ subito sotto i tre ippodromi ‘Strategici’: Napoli, Milano e Bologna. La valutazione, che sarà rivista di anno in anno, è basata su parametri legati sia alle dotazioni tecniche per gli spettatori e gli operatori, alle performance in termini di pubblico, scommesse, cavalli in corsa e organizzazione. Tale ruolo comporta una stagione più lunga nell’estate, di qui l’inusuale apertura anticipata rispetto alla tradizione, una giornata in più rispetto allo scorso anno e alcuni incrementi in termini di finanziamento e montepremi delle corse in uno scenario nazionale di contrazione. Il più evidente impatto si avrà con l’assegnazione di un numero superiore di corse ‘Tris Nazionali’, ben 12 contro le 4 dello scorso anno. Tale situazione ha generato interesse da parte di alcune importanti scuderie che si trasferiranno a Cesena per l’intera stagione".

Martedì prossimo 17 giugno la serata di apertura sarà caratterizzata dagli intrattenimenti più amati dal pubblico del Savio: oltre alle corse ci sarà la musica live della Upside Band e per i più piccoli i pony per il battesimo della sella, il trenino per il tour delle scuderie e maxigonfiabili nel parco giochi.

Il calendario in giugno prevede cinque serate di corse: martedì 17 e 24, venerdì 20 e 27 e sabato 21. In luglio la cadenza sarà più regolare (martedì e sabato) mentre in agosto nella prima quindicina si correrà martedì e sabato (con l’aggiunta di giovedì 14 agosto), mentre nella seconda parte del mese, si tornerà a martedì, venerdì e sabato.

I principali appuntamenti della stagione sono in programma sabato 5 luglio il Gran Premio Riccardo Grassi - Trofeo Romagna Iniziative, sabato 2 agosto il Gran Premio Augusto Calzolari - Trofeo Panathlon Club Cesena, sabato 16 agosto il Gran Premio Città di Cesena, martedì 26 agosto la finalissima del Superfrustino - Tromaso Grassi Award, e sabato 6 settembre il Campionato Europeo che, ha confermato il presidente Bruno Piraccini, sarà sempre sponsorizzato Orogel.

L’offerta gastronomica anche per la stagione 2025 porta la firma di Summertrade con una proposta variegata per soddisfare ogni gusto. Il Ristorante Trio Classic, elegante e panoramico è affacciato direttamente sul traguardo; Hippopizza – La Tenda è il posto giusto per chi cerca pizze classiche e gourmet servite in un’atmosfera informale; Hippofamily - Il Chiosco è la proposta smart pensata per le famiglie; Hipposky – La Terrazza è un lounge bar panoramico alla sommità della tribuna.

re.ce.