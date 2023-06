artisti cesenati

Nove grandi tele dell’artista cesenate Susanna Lelli, ad olio e acrilico, e le creazione d’arte e di grafica concettuale di Mauro J. Manzo alla chiesa di San Zenone. È l’allestimento espositivo realizzato dai due creativi, amici dei tempi del liceo artistico, protagonisti della mostra della mostra "Micelio. L’arte spasmodica di ammuffire" aperta sino a domenica negli orari 9.30-12.30 e 16.30-23.30 in cui gli artisti saranno presenti per conversare con i visitatori interessati. Il repertorio di temi che accomuna le opere esposte in vendita sono la materia, la caducità, il ciclo vitale, il vizio, le ricera estetica e la trascendenza. Un’opera è stata realizzata anche con il fango scaturito dall’alluvione.