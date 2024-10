Cosimo Bombara ha vinto la corsa slalom. Rocca San Casciano

E’ tornato brillantemente alla vittoria nel rally, la sua passione. Cosimo Bombara, 30 anni, autista dell’ombrellificio Magnani di Calisese di Cesena, residente a Savignano, dopo avere vinto per 6 anni consecutivi il trofeo Rally Trs di San Marino, ha vinto la corsa slalom rally Rocca San Casciano, primo di classe gruppo A7 e sesto assoluto su cento concorrenti. Dice Cosimo Bombara: "Come sempre ho corso sulla Renault Clio, questa volta però in condizioni molto difficili e pericolose perchè la gara si è svolta sotto una pioggia battente con la strada spesso allagata e piena di pozzanghere. Alla fine, cercando sempre di guidare con la massima prudenza, sono riuscito a mantenere il primo posto tagliando il traguardo con 45 secondi di distacco dal secondo classificato". Cosimo Bombara prima ha iniziato a correre in bici a soli 8 anni. Dieci anni fa aveva deciso di fermarsi. Seppure giovanissimo prese in mano la gestione del bar delle Rose a Savignano, in piazza Oberdan, avvalendosi del supporto dei genitori Domenico e Francesca che fino a poco prima avevano gestito il bar Sporting. Durante il Covid lasciò il bar per fare l’autista. Nove anni fa lasciò la bici per il rally.