Sfida in casa per la Sab Group Rubicone

Dopo la pausa forzata dello scorso weekend quando a causa del maltempo è stata rinviata al 5 novembre la sfida contro la Pallavolo Sabini Castelferretti, la Sab Group Rubicone in Volley tornerà in campo oggi alle 17.30 ospitando al Palasport di San Mauro la Nova Volley Loreto nell’ambito del torneo maschile di serie B. Altra sfida casalinga dunque per i gialloblù, che sono reduci dall’esordio vincente (3-0) contro la Battistelli Real Bottega. "I ragazzi a oggi stanno bene – dichiara coach Stefano Mascetti, che tiene però a sottolineare come lo stop obbligato non abbia portato benefici al gruppo –. La pausa la avremmo evitata volentieri, anche perché essendo all’inizio del campionato ancora non ci sono stanchezza fisica e mentale con le quali fare i conti, ma piuttosto voglia ed entusiasmo. Ovviamente il discorso vale sia per noi che per le altre squadre".

La Nova Volley Loreto intanto è attesa da due trasferte romagnole in tre giorni: dopo la tappa di oggi a San Mauro, i marchigiani recupereranno infatti martedì sera la seconda giornata di campionato sul campo della Promopharma San Marino. Nel primo turno i ragazzi di coach Gerry Iurisci si sono aggiudicati per 3-0 il derby con la Sabini. "Loreto – riprende Mascetti – è una squadra quadrata e tosta, non ha buchi tecnici in nessun reparto e su tutti spicca l’opposto Torregiani. Sicuramente come noi hanno ancora l’adrenalina addosso si sabato scorso e verranno a San Mauro per cercare di fare una partita importante. Siamo praticamente alla seconda gara di campionato e ancora è difficile valutare le squadre, però Loreto ha tutte le carte in regola per stare nella parte alta della classifica. Da parte nostra, dovremo sicuramente fare la partita cercando di essere più aggressivi di loro in ogni fondamentale". La sfida si potrà seguire anche in streaming sul canale YouTube del Rubicone In Volley.