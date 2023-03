Asili nido, al via le iscrizioni per i bimbi nati nel 2021 e 2022

L’Amministrazione comunale è pronta ad accogliere anche i bambini più piccoli negli asili per andare incontro soprattutto alle famiglie in cui in genitori devono entrambi lavorare. È infatti già aperto il bando di iscrizione all’asilo nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2023-2024, per consentire ai genitori ma anche al servizio scolastico, di potersi organizzare con largo anticipo. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente on line, accedendo tramite le credenziali Spid alla piattaforma dedicata al nido e disponibile sul sito del Comune. Il termine per presentare le iscrizioni è fissato a mercoledì 19 aprile, quindi si hanno quattro settimane di tempo per farlo.

Il nido d’infanzia verrà organizzato per i bambini nati negli anni 2021 e 2022, ovviamente residenti nel territorio comunale di Cesenatico, che abbiano compiuto i 12 mesi di età entro il 31 dicembre 2023. E proprio a questo riguardo il Comune ha organizzato anche degli ’Open Day’, per far conoscere in modo dettagliato le strutture ed informare tutte le mamme e i papà. Il nido d’infanzia comunale ’Piccolo Mare’, in via Don Minzoni nel quartiere Madonnina, resterà aperto per incontrare le famiglie intenzionate ad usufruire del servizio per il prossimo anno educativo, nei pomeriggi del 30 marzo e del 13 aprile, dalle ore 16 alle ore 18.

Il nido d’infanzia privato convenzionato ’L’Arcobaleno’, in via Cesenatico 52, resterà aperto per incontrare le famiglie nel pomeriggio del 13 aprile dalle ore 16.30 alle 18.30. È consigliabile prenotare l’appuntamento per la visita, chiamando il numero 0547 80409, oppure inviando una e-mail a [email protected]

g.m.