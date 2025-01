Basket B femminile

E’ stata una partita dalle mille sfaccettature quella giocata – e persa al fotofinish 78-75 – dalla Nuova Virtus Fse Progetti contro le Basketball Sisters di Piumazzo nel campionato di basket di serie B femminile. Per la squadra di coach Chiadini era uno scontro diretto di alta classifica, visto che le compagini si erano presentate alla sfida appaiate al quarto posto con 18 punti. Cesena era peraltro reduce da un ko contro un’altra diretta concorrente (Valdarda) e dunque la voglia di far bene era doppia. Anche se solo per un soffio, non è bastato.

La partita. Dopo un primo quarto che vede Cesena partire forte raggiungendo un vantaggio anche di sei lunghezze frutto di una buona precisione al tiro dalla lunga distanza e del controllo dei tabelloni, sul finire del periodo un paio di disattenzioni difensive permettono alle padrone di casa di portarsi in avanti 20-18. Il secondo quarto si gioca sull’equilibrio, fino a quando, a 40 secondi dall’intervallo lungo, Cesena spegne la luce e sotto di 5 punti subisce un velenoso break di 5-0 che vale il 45-35 al 20’. Nella ripresa Cesena è sempre di rincorsa sulle padrone di casa che continuano a variare modalità difensiva per creare confusione nell’attacco bianconero; tuttavia la Fse trascinata da una Pollini ispirata al tiro riesce a rosicchiare tre punti di svantaggio (67-60 al 30’). Nell’ultimo periodo il divario si ricuce ulteriormente e Cesena arriva a -1 quando sul cronometro mancano meno di 40 secondi; la difesa romagnola è buona e costringe le avversarie a una forzatura al tiro, che però le premia comunque, permettendo loro di allungare ulteriormente e mettere le mani su una partita che negli ultimi 10 secondi Cesena tenta invano di riacciuffare per arrivare quanto meno al supplementare. La sconfitta tiene bloccate le virtussine a quota 18 punti, in compagnia di Castel San Pietro e Rimini. Proprio le riminesi saranno le avversarie del match di recupero della terza giornata di andata, in programma il 29 gennaio.

Il tabellino cesenate: Gori 2, Bertozzi ne, Giorgini, Clementi, Pollini 21, Battistini 2, Duca 24, Andrenacci 4, Currà 10, Martellotta ne, Bianconi 12, Morri. All: Chiadini. Ass: Andreoli.