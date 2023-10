Cane al guinzaglio scappa e azzanna una ragazza

Montiano (Cesena), 13 ottobre 2023 – Un cane tenuto al guinzaglio ha aggredito una ragazza che era seduta in strada sul marciapiede. La giovane dopo l’aggressione e le numerose ferite riportate al braccio sinistro che hanno reso necessario un intervento da parte dei sanitari con diversi punti di sutura, ha denunciato per lesioni colpose la proprietaria dell’animale.

Un cane diffidente che non ama le smancerie da parte degli estranei, ma che ha un aspetto tenero e mansueto, tanto che la proprietaria non è stata probabilmente adeguatamente attenta nell’evitare l’incidente. Accaduto nel tardo pomeriggio del 21 agosto scorso, nel paese di Montiano. La ragazza, diciottenne, era seduta sul marciapiede e aveva in braccio il cagnolino di un’amica. Poco distante stava passando una donna che teneva al guinzaglio il suo cane.

Secondo il racconto della giovane, tutelata dall’avvocato Nico Bartolucci, il cane, di razza Chow Chow (col pelo molto lungo e il muso schiacciato) non appena ha notato la ragazza con in braccio il cagnolino seduta nel marciapiede, si è liberato dal guinzaglio e divincolandosi dalla stretta della padrona, è saltato addosso alla 18enne aggredendola con un morso all’arto superiore.

Alle grida della giovane, che ha riportato diverse ferite nel braccio, sono seguiti momenti di panico fino a che la padrona non è riuscita a riafferrare il suo cane e a mettergli finalmente il guinzaglio. Secondo la legge vi sono contesti in cui la museruola è obbligatoria per gli amici a 4 zampe, proprio perché indossarla dà la possibilità di prevenire incidenti spiacevoli. Chi passeggia deve infatti portare con sé la museruola da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. E’ infatti sempre obbligatorio indossarla nel caso in cui si presenti una situazione pericolosa. Ma l’animale che ha attaccato la ragazza ne era sprovvisto. Il legale della 18enne ha avanzato la domanda di risarcimento all’assicurazione della proprietaria dell’animale e la stessa è stata denunciata per lesioni colpose. La diciottenne ha riportato delle cicatrici al braccio permanenti.