Cesena e Juve Stabia: campionato virtuoso nel confronto monte ingaggi-classifica

Per il Cesena è stato un campionato virtuoso anzi virtuosissimo nel confronto tra il monte ingaggi lordo del club e la posizione in classifica dopo la stagione regolare, lo testimonia il sito Transfermarkt specializzato in analisi e conti finanziari sportivi. Il Cesena infatti è in quindicesima posizione (8,1 milioni) come monte ingaggi e se viene confrontato al settimo posto ottenuto in classifica quindi come rendimento spunta un +8 di differenza di posizioni importante, migliore lo ha solo la spettacolare Juve Stabia nettamente in testa in questa significativa graduatoria. I campani infatti sono al primo posto con un +15 confrontando la ventesima e ultima posizione come monte ingaggi (6 milioni) e il quinto posto nella classifica finale. Secondo questi particolari ma indicativi confronti di rendimento (rapportando le posizioni considerate) ecco le prime cinque. Juve Stabia +15, Cesena +8, Pisa (secondo in classifica e promosso in A) +6, Catanzaro (6’ in classifica) +4, Carrarese (12’ in classifica) +4. Un disastro invece per le ultime cinque: sempre tra la graduatoria sul campo escludendo quindi eventuali ribaltoni e il monte ingaggi: in ordine decrescente Brescia (15’) -3, Palermo (8’) -6, Frosinone (15’) -9, Sampdoria (18’) -13, Salernitana (17’) -14. Nel confronto quindi tra monte ingaggi e posizione classifica fine campionato al vertice la Juve Stabia, secondo il Cesena. Per dare forza a questi rapporti ricordiamo la graduatoria monte ingaggi lordo: Sassuolo 31,1 milioni, Palermo 22,4, Salernitana 20,2, Cremonese 18,7, Sampdoria 18,4, Spezia 16,3, Frosinone 13,8, Pisa 13,7, Bari 13,1, Catanzaro 10,7, Sudtirol 10,6, Brescia 10,3, Modena 10,2, Reggiana 8,8, quindicesimo appunto Cesena 8,1, Carrarese 6,8, Cittadella 6,6, Mantova 6,5, Cosenza 6,5, Juve Stabia 6 milioni strepitosa protagonista con il minimo della spesa.