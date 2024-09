Confronto il 30 ma per ora c’è solo de Pascale

La proposta di Legacoop Romagna allo staff di Elena Ugolini di fissare una nuova data per il confronto tra i candidati è caduta nel vuoto. Lo comunica la stessa Legacoop Romagna. "Nessun riscontro né positivo, né negativo, alle diverse proposte in calendario. Legacoop Romagna prende atto con rammarico del silenzio ricevuto in risposta, nonostante i ripetuti contatti. L’importanza dell’appuntamento elettorale per il futuro del territorio rimane però incontrovertibile. Il dibattito sui temi elettorali, inizialmente previsto per il 19 settembre, è stato quindi confermato e si terrà lunedì 30 settembre nella sala della Cooperazione di C.A.C., in via Calcinaro 1450 a Cesena".

Confermata la presenza di de Pascale (nella foto), prosegue Legacoop Romagna rimane aperto l’invito a Ugolini a partecipare, anche a distanza, in videocollegamento, o in qualsiasi altra modalità il suo staff ritenga più opportuna.

I lavori prenderanno il via alle 9,30 con il video introduttivo e il saluto di apertura del presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi.

Seguiranno gli interventi video dei cooperatori romagnoli delle varie filiere (agroalimentare, pesca, balneazione, produzione, servizi, sociale, distribuzione organizzata, culturmedia) e gli approfondimenti tematici dei vicepresidenti Romina Maresi e Valerio Brighi.

Prevista la partecipazione del presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini.

I temi che verranno affrontati sono quelli inseriti nella Proposta della cooperazione romagnola per i programmi dei candidati a Presidente della Regione Emilia-Romagna. Sfide a tutto campo per l’ente regionale come la Sanità e i nuovi bisogni dei cittadini, i cambiamenti demografici in atto, il sistema dei trasporti, nuovo assetto idrogeologico, il cambiamento climatico, il costo del lavoro, la Bolkestein e le conseguenze dell’alluvione.