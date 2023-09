Continuano le visite guidate scoprendo la città

A Cesenatico si tengono visite guidate gratuite alla scoperta delle eccellenze del territorio, organizzate dall’assessorato al Turismo. Questa mattina, con ritrovo alle 10 in piazza Ciceruacchio, si può partecipare, ma è necessario iscriversi presso l’Ufficio informazioni di viale Roma (tel. 0547 79435), e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di un numero massimo di partecipanti. È l’occasione per saperne di più sulla storia del porto canale, sui monumenti tra cui la prima statua eretta in Italia a Garibaldi, su piazza delle Conserve, il Museo della Marineria e Casa Moretti.