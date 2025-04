Cristiano Lucchi trionfa con San Marino al Campionato Europeo dei Piccoli Stati

Traguardo internazionale per il tecnico cesenaticense del Volley Club Cesena Cristiano Lucchi, che oltre a supervisionare il settore giovanile bianconero e a guidare la prima squadra femminile impegnata nella corsa playoff per la A2, è pure commissario tecnico della nazionale di San Marino. Lo scorso fine settimana, la compagine Under 18 del Titano ha infatti vinto il Campionato Europeo dei Piccoli Stati. Le giovani pallavoliste guidate da Lucchi hanno infatti battuto Malta in finale per 3-0, aggiudicandosi così il titolo. A destare la maggiore impressione, oltre alla serie di quattro vittorie senza sconfitte, c’è anche il fatto di non aver perso neanche un set durante tutto l’arco del torneo. Ciliegina sulla torta, i premi individuali per Camilla Tiezzi (miglior palleggiatrice) e Alice Pedrelli (miglior opposto e miglior giocatrice del torneo). La partita ha visto San Marino imporsi sul filo di lana nel primo set e andare anche sotto nel secondo, salvo reagire nella seconda parte del parziale. Nel terzo tempo di gioco la nazionale del Titano è invece partita subito forte (4-0) tenendo a bada ogni tentativo di recupero da parte di Malta. "E’ stato un 3-0 molto sudato – ha commentato Lucchi –. Le ragazze sono cresciute in maniera importante durante l’Europeo. Una competizione come questa è un campionato ma è anche un collegiale di lavoro e ciò che abbiamo preparato in questi giorni le ha fatte crescere dal punto di vista tecnico, tattico e mentale. Proprio contro la Scozia, campione uscente, abbiamo avuto il primo sentore di questa crescita. L’oro è la ciliegina sulla torta su tutto ciò. Eravamo venuti a fare esperienza e siamo tornati con una vittoria per niente scontata. Faccio i complimenti a tutte le giocatrici, anche a chi ha giocato di meno perché ha portato la giusta mentalità nel gruppo e voglio complimentarmi anche con tutti gli allenatori della Beach & Park che accompagnano le atlete durante l’anno in perfetta sintonia con lo staff della nazionale e il metodo che abbiamo ormai impresso da anni. Ora è il momento di concentrarci sui Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025".