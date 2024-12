Dimissioni al Partito Repubblicano di Cesena: Sara Biguzzi lascia, Germano Gabanini nuovo segretario

Dimissioni al partito repubblicano di Cesena. Ha lasciato l’incarico di segretaro comunale Sara Biguzzi, 32 anni, che lo aveva assunto nel settembre 2023. Per la prima volta nella storia del partito repubblicano di Cesena, il segretario comunale era stata una donna. Dopo le dimissioni di Luca Ferrini, segretario ad interim nonché assessore nella giunta guidata da Enzo Lattuca, era toccato alla giovane Biguzzi, forlivese, in passato numero uno di Italia Viva a livello provinciale.

Al posto di Sara Biguzzi il direttivo del partito repubblicano ha eletto come nuovo segretario del comitato comunale Germano Gabanini, 64 anni, tecnico agricolo, un veterano del partito. "Veterano anche della passione politica – afferma –: già il secondo anno in cui frequentavo l’istituto agrario, nel 1975, che coincise con l’approvazione dei decreti delegati, è iniziato il percorso che poi mi ha visto entrare nei giovani repubblicani e successivamente nel Pri".

Gabanini sarà affiancato da due giovani, Tommaso Guidazzi, vicesegretario con delega alle politiche giovanili (è il nipote di Mario Guidazzi che in una campagna elettorale del passato il nonnon candidato sindaco teneva in braccio nel manifesto elettorale) e Alessandro Magnani, vicepresidente del quartiere Ravennate, anch’egli vicesegretario con delega ai quartieri. Completano il quadro, come membri esecutivi del direttivo Marco Montesi con delega alla sicurezza e Micaela Delvecchio, segretario dell’associazione mazziniana italiana sezione di Cesena.

"Uno dei miei obiettivi – mette in luce il nuovo segretario – è anche di fare un po’ da chioccia alle nostre nuove leve, favorendo il ringiovanimento del partito. La conquista del seggio in consiglio comunale in coabitazione con Azione è strato un importante traguardo che ci ha consentito di tornare a svolgere un ruolo più da protagonisti nelle coalizione di centrosinistra affrontando le problematiche con il pragmatismo e la serietà che da sempre contraddistingue il partito repubblicano. Le questioni non sono di destra e sinistra e non vanno affrontate ideologicamente, ma con un approccio concreto".

"Quanto alle dimissioni di Sara Biguzzi – prosegue Gabanini - sono state determinate da questioni personali e sono irrevocabili. Evidentemente aveva l’esigenza di disporre di maggior tempo per la sua attività professionale. La ringraziamo per il buon lavoro svolto a servizio del partito".