Due minorenni in monopattino si scontrano con auto: illesi

L’altro pomeriggio alle 17 a Cesena, tra le vie Sobborgo Federico Comandini e viale Europa, si è verificato un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 69 anni a bordo della sua automobile e due ragazzi, entrambi minorenni, che viaggiavano su un monopattino elettrico privato.

Immettendosi in viale Europa, provenienti da Sobborgo Comandini con direzione Cervia-Cesena, i due ragazzi a bordo del monopattino hanno urtato l’auto Alfa Romeo condotta da un uomo che circolava su viale Europa unita, in direzione Forlì. La dinamica dei fatti è stata prontamente rilevata dagli agenti della polizia locale di Cesena grazie anche al supporto prezioso dialcuni testimoni. Stando al racconto dei presenti che hanno potuto assitere all’accaduto il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza senza neppure rallentare all’intersezione tra le due vie.

A seguito dello scontro i due ragazzi sono finiti contro l’auto, rotolando sull’asfalto. Nell’immediato i due minorenni si sono rialzati e, una volta recuperato il monopattino, si sono allontanati.

Successivamente, dopo circa cinque minuti dall’incidente, sono tornati sul luogo del sinistro, dove nel frattempo il conducente dell’auto aveva provveduto ad avvisare la polizia locale.

Si discute da tempo della pericolosità dei monopattini e on Italia i monopattini elettrici dovranno essere dotati obbligatoriamente di assicurazione e inoltre i conducenti dovranno esser muniti di casco e il mezzo dovrà avere una targa.

Tuttavia, al momento, non è stato ancora emanato il decreto attuativo che indicherà le regole da seguire e quindi non è ancora scattata l’obbligatorietà dell’assicurazione e dell’uso del casco.

