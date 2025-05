"Efficientamento energetico, infissi sostituiti nelle scuole"

L’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri (nella foto durante un sopralluogo col sindaco Enzo Lattuca) ha risposto a un’interrogazione sullo stato degli edifici scolastici sui fronti sismico, acustico ed energetico, presentata dai consiglieri di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise.

"Stiamo attuando – ha affermato – un piano di efficientamento energetico del patrimonio pubblico e scolastico con sostituzione di infissi, isolamento delle partizioni e sostituzione degli impianti di riscaldamento-raffrescamento, di ventilazione controllata, elettrici in generale e dei corpi illuminanti e di gestione calore, insieme agli interventi di automazione e di schermatura. I principali interventi di efficientamento energetico riguarderanno le scuole di infanzia di Torre del Moro e di Ponte Pietra, dove sostituiremo gli infissi".

"Abbiamo inoltre candidato progetti – ha aggiunto – su bandi di finanziamento per sostituire infissi della primaria Carducci, della media di via Pascoli e della primaria di Calisese. In relazione al miglioramento sismico, sono stati oggetto di candidatura a finanziamento l’intervento alla scuola primaria Saffi, a San Domenico; gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della media in via Pascoli li e della primaria ‘Levi Montalcini’, e la ristrutturazione per miglioramento sismico ed efficientamento energetico della media Plauto.