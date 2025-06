Festa a cinque stelle tra musica e moda

E’ stata lanciata con successo la nuova rassegna di eventi che si tiene nella terrazza della Spiaggia, lo stabilimento balneare della famiglia Batani prospiciente il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l’unico cinque stelle della provincia di Forlì-Cesena. In quello che è uno scorcio unico della grande bellezza romagnola, l’arte incontra il buon gusto, le passioni e la moda.

Nel primo appuntamento il protagonista è stato il noto barman Lillo Criscimanna, un professionista di livello internazionale, che per l’occasione ha proposto due distillati di sua creazione, che sono il Faraglioni Coco Gin (un prodotto secco ed agrumato, per celebrare il mare e la natura della Sicilia, composto da botaniche di pregio, tra cui Ginepro, Cardamomo, Mirto, agrumi siciliani e mandorla), ed il Faraglioni Premium Gin "Limited Edition", realizzato con alcol di cereali di alta qualità e otto botaniche selezionate, per un viaggio sensoriale.

Oltre ai gin di Criscimanna e le specialità enogastronomiche a cinque stelle, nel corso della serata il pubblico ha apprezzato il live del sassofonista Luca Calbucci, le musiche selezionate da Massimo Manzi in arte Paiaj Dj, l’esibizione dell’artista Antonella Turci e la sfilata delle modelle che hanno indossato i capi di Désir Etérnel Lingerie di Cesena.

Le luci del tramonto e lo sfondo del mare, hanno contribuito a creare un’atmosfera unica, in un luogo esclusivo, dove si respira anche aria di cultura, con quel tocco di raffinatezza che la impreziosisce.

Giacomo Mascellani