Fiamme in un casolare. Un’anziana intossicata

Grande paura, durante la nottata di martedì, per un incendio scoppiato a mezzanotte e mezza a Mercato Saraceno al piano interrato di un casolare che si trova in aperta campagna e non facile da raggiungere per i mezzi di soccorso, in quanto anche lontano dalla viabilità ordinaria. Sul posto, alla richiesta di aiuto, sono intervenuti dieci mezzi e venti operatori dei Vigili del fuoco provenineti da Bagno di Romagna, da Cesena e da Forlì. La casa, dove si è sviluppato l’incendio, è abitata da un’anziana donna di Mercato Saraceno che, avendo respirato il fumo sprigionato dall’incendio, è stata prima di tutto salvata dagli uomini dei Vigili del fuoco, portata in sicurezza e precauzionalmente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini per essere sottoposta alle cure del caso, anche per il fatto di non essere in giovane età. La donna comunque non era in pericolo di vita. I Vigili del fuoco hanno lavorato sodo per tutta la notte e alle prime luci dell’alba l’incendio è stato domato, dopo un durissimo lavoro che la ventina di uomini ha dovuto mettere in atto per avere ragione delle fiamme, circoscriverle e spegnerle. Però per l’intera giornata di ieri i Vigili del fuoco sono rimasti sul posto per mettere in sicurezza la casa e tutta l’area intorno in quanto non era da escludere il riaccendersi di qualche piccolo focolaio. Sul posto per le indagini sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Mercato Saraceno. Poco dopo mezzogiorno, è arrivato anche il Nias, il nucleo investigativo antincendio di Bologna per cercare di individuare le cause che hanno provocato l’incendio in piena notte.

Ermanno Pasolini