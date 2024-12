Futsal, a Merano un’occasione persa. Ora sosta

Il rammarico c’è, l’occasione perduta pure. La Futsal da Merate contro il Milano ha portato in Romagna un solo punto (pari per 3-3) dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo sul 3-1. Ma nella ripresa alcuni errori di troppo sotto rete in particolare con Dentini hanno permesso ai padroni di casa di agguantare il match. Un peccato, la prima frazione era stata tutta bianconera.

I romagnoli comunque restano in zona playout ma agganciano a 9 punti Modena e Leonardo Cagliari avvicinandosi ad altre formazioni. C’è fiducia, le ultime due squadre da retrocessione diretta, Verona e Milano, sono distanziate.

Intanto si spera che l’argentino Fernandez possa essere disponibile per l’importante scontro diretto di fine mese a Cagliari contro il Leonardo al momento pari in classifica ai romagnoli.

L’infortunio muscolare dello straniero della Futsal infatti è risultato meno grave del temuto.

Sabato prossimo sosta del torneo, venerdì 20 dicembre alle 20.30 al PalaPaganelli arriverà invece lo Sporting Altamarca (di Maser, Treviso), squadra terza in classifica a 22 punti e a -5 dal Mantova capolista, in seconda posizione invece il Mestre. Un match quindi sulla carta proibitivo per gli uomini di Osimani che saranno privi dello squalificato Pritoni e appunto dell’infortunato Fernandez.

Ma tanto la Futsal se lo giocherà il weekend successivo a Cagliari contro il Leonardo.

La squadra comunque è in piena lotta per centrare l’obiettivo della salvezza e la società sta cercando di ingaggiare un laterale offensivo incisivo in zona gol, potrebbe anche essere uno straniero considerando che ne possono essere tesserati tre e la Futsal ne ha due, Butturini e Fernandez.

Il dg Ionetti e i suoi collaboratori però opereranno solo se individueranno l’elemento giusto che possa portare miglioramenti come è stato proprio un anno fa con il ritorno di Jamicic rientrato poi in estate in Croazia.