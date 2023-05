Gambettola, il coro delle voci bianche primo al concorso

Il Coro Voci Bianche Scuole Città di Gambettola sul gradino più alto del podio. Domenica al teatro Fenaroli di Lanciano si è svolto il terzo concorso musicale-corale nazionale e il gruppo corale ‘Voci bianche delle scuole di Gambettola si è classificato al primo posto. I brani cantati dal Coro di Gambettola sono stati tutti molto applauditi, in particolare l’Ave Maria di Giulio Caccini, diretta da Mauro Rediano Cacchi, è stata giudicata eccellente dalla commissione. Per tutti i gambettolesi in trasferta a Lanciano una bella emozione.