’Genesi di un amore’ domani sul palco del teatro Victor

Nuovo appuntamento con la rassegna “Teatro Fuoricittà” promossa dal Teatro delle Lune con il cine teatro Victor. Domani alle 21 andrà in scena “Genesi di un amore” interpretato dalle attrici Angelica Olmeda e Barbara Venturini. Scritto e diretto da Thomas Otto Zinzi, lo spettacolo è prodotto da Progetto Miniera - Cast Oro Teatro di Rimini. Al centro della pièce teatrale ci sono due donne, Margherita e Rosa, che vivono una storia d’amore, senza aggettivi: la scena si tinge di diversi colori e sfumature, di tinte forti e tenui, snodandosi in un dialogo che attraversa tutta l’opera, che rende bene l’idea di come l’amore sia un adattamento dinamico continuo e reciproco. Attraverso un dialogo serrato Margherita e a Rosa mettono in scena quella dinamica dell’amore che dura per l’eternità e che chiede cura, pazienza, fatica quotidiana.

Thomas Otto Zinzi: Regista di teatro, attore dal 1977, diplomato alla Scuola di Tecniche dello Spettacolo nel 1982. Nel 1998 Zinzi ha fondato il Progetto Miniera, una equipe di lavoro formata da professionisti dello spettacolo che, attraverso laboratori, spettacoli, letture e ricerche scava nell’emozione e nelle profondità dell’anima. Info e prenotazioni 375 6700022 e 339 242 7674.