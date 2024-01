"I nostri 5 anni pieni di fatti e progetti"

La sindaca di Gambettola Letizia Bisacchi risponde alle critiche della minoranza in merito al bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale: "Gambettola e città accogliente e attiva con una ambiziosa visione del futuro, nonostante chi rema contro e chi vuole solo screditare e minimizzare il durissimo lavoro svolto". Il riferimento - è chiaro - è rivolto alle recenti critiche espresse dal consigliere di minoranza Emiliano Paesani. "Se si vuole davvero il bene del paese, ci si rimbocchi le maniche per far crescere la nostra comunità con fatti e progetti, come abbiamo ampiamente dimostrato in questi cinque anni di amministrazione". La sindaca nella sua risposta evidenzia poi i progetti già realizzati: dal Bosco Urbano allo Stadio comunale, dalla Stazione degli Artisti a Casa Fellini, dalla nuova Piazza Pertini all’efficientamento energetico delle scuole e per ultimo la videosorveglianza nelle strade di accesso al paese. "Inoltre – aggiunge la Bisacchi - stiamo lavorando alla rigenerazione dell’ex tabacchificio, un progetto lungo e complicato che prevede la realizzazione di una nuova Casa della Comunità e porterà nuove prospettive di sviluppo e di crescita per il nostro paese. Se Gambettola – conclude la sindaca - è uno dei pochi paesi che cresce nel territorio, se la qualità della vita è alta e i servizi di prossimità sono buoni e accessibili a tutti, vuol dire che si è lavorato bene". Infine Letizia Bisacchi informa che fra qualche giorno scioglierà la sua riserva in merito alla sua candidatura o meno alle prossime elezione comunale di giugno.

Vincenzo D’Altri