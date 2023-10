Il maestro Cerqua svela i segreti del presepe

Dopo il successo dello scorso anno ritorna il corso di arte presepiale, a cura del maestro Gennaro Cerqua, della durata di due giorni: sabato 28 e domenica 29 ottobre nel centro polifunzionale dietro il palazzo comunale. Il maestro Cerqua saprà coinvolgere i partecipanti immergendoli direttamente nella pratica senza però dimenticare storia, proporzioni e bellezza e alla fine dei due i giovani presepisti avranno acquisito tecniche per continuare anche a casa ad esercitarsi per preparare il proprio presepe. Si inizia dallo scheletro in cartone, per passare, poi, alla costruzione di tutte le parti essenziali di un presepe. Info al 347.9325103.