Le custodie subacquee di Benvenuti un’eccellenza

Ha trasformato il suo hobby in una delle aziende leader a livello mondiale che costruiscono custodie per videocamere e macchine fotografiche subacquee. Fabio Benvenuti (nella foto), 50 anni, residente a Cesenatico, è sempre stato un appassionato subacqueo e da 25 anni ha trasformato questa sua passione in una attività industriale e commerciale.

Come è nata l’idea di fare queste custodie?

"Dalla mia passione per fare le videoriprese. Prima ho preso il brevetto da sub perchè volevo scoprire i fondali marini e tutto quello che c’è di bello in fondo al mare. Poi ho creato l’azienda, l’Easydive, prima nel garage di casa mia e poi in una zona artigianale a pochi chilometri dalla mia abitazione".

Dove ha imparato a costruire le custodie?

"Tutto parte dalla passione e dalle idee. Nel 1993 grazie all’aiuto di mio zio Giampiero Ravaioli, genio della meccanica ancora oggi, ho realizzato la mia prima custodia in alluminio che poteva arrivare a 100 metri di profondità. Oggi sulla scia di quella, abbiamo realizzato una custodia che arriva alla profondità di 450 metri".

Chi l’ha aiutata a creare tutto questo?

"Ho cercato dei bravi collaboratori che seguissero le mie idee e che mi aiutassero a realizzare questi oggetti".

Quanti modelli create da mettere sul mercato?

"Sono una decina che coprono le esigenze di tutti i fotografi subacquei, dall’amatore al professionista".

Come si è imposto sul mercato?

"Prima di tutto ho creato il marchio che rappresenta la bandiera del subacqueo con la pinna dello squalo. Il nome Easydive significa immersione semplice. Tutte le nostre custodie sono ad altissima tecnologia, ma semplicissime da utilizzare, affidabili e della massima robustezza".

Il costo? "Da un minimo di 300 euro fino a 5mila euro".

La custodia che lei usa?

"Si chiama Leo3smart ed è l’unica custodia al mondo universale per smartphone adatta per oltre 5mila modelli di telefonini". L’ultima creazione?

"La custodia che consente di usufruire del metaverso subacqueo, tramite l’utilizzo di un visore vr, stando comodamente seduti nella poltrona di casa, ci si potrà collegare al nostro canale Youtube Easydivechannel e immergersi nei fondali marini più belli del mondo. Tutto questo grazie alla nostra nuova custodia Sfera360 che consente di fare videoriprese subacquee a 360 gradi in 8k".

Chi sono i suoi clienti?

"Gli appassionati di foto e video subacquei, diversi enti militari, istituti di ricerca e università. Vendiamo le nostre custodie subacquee in 75 paesi del mondo. In azienda, dove produciamo, abbiamo un piccolo showroom e facciamo anche la vendita diretta a singoli fotografi fra i quali alcuni hanno esposto le loro foto al Si Fest di Savignano".

In quali nazioni ci sono i maggiori appassionati di foto e video subacquei?

"In Europa, oltre all’Italia, sicuramente la Francia ma anche la Germania, che, nonostante abbia poco mare, ha tanti appassionati. Poi gli Stati Uniti d’America e l’Asia per i suoi meravigliosi fondali".

Ermanno Pasolini