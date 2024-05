"Le persone al centro dei nostri programmi"

Simona Amadori ha presentato ufficialmente i dodici candidati consiglieri comunali con lei per la candidatura a sindaco a Roncofreddo con la lista civica di centrodestra ’Il Comune che vogliamo’. Sono: Roberto Baldazzi 43 anni titolare di una ditta di escavatori, di Castiglione; Ralph Baldarelli 41 anni di Monteleone infermiere; Marina Conti 58 anni di Diolaguardia infermiera, Mattia Dall’Ara 30 anni tecnico di allevamento; Giacomo Mongiusti 49 anni di Musano geometra; Serena Neri 49 anni di Santa Paola ristoratrice; Daniele Placuzzi 67 anni di Sorrivoli perito agrario; Albano Riguzzi 68 anni di Ardiano carrozziere in pensione; Odo Rocchi, 65 anni ex sindaco di Roncofreddo; Ivan Stambazzi 52 anni di Cento falegname; Alessandra Turroni 62 anni di Gualdo impiegata; Gabriele Venzi 58 anni di Gualdo infermiere. Già decisa la composizione della giunta comunale in caso di vittoria: Simona Amadori sindaca, Odo Rocchi vicesindaco, e assessori Marina Conti, Mattia Dall’Ara e Tamara Scarpellini architetto paesaggista di Musano.

Simona Amadori ha spiegato alcuni punti del suo programma: "Le persone sono al centro della nostra azione amministrativa. Le serate tenute nelle varie frazioni per ascoltare i roncofreddesi, raccogliendo le loro proposte, idee e malcontenti, hanno dato un prezioso contributo per la stesura del programma. Molti cittadini negli ultimi anni si sono sentiti abbandonati, non ascoltati in un territorio dove mancano alcuni servizi basilari. Primo nostro obiettivo è dare voce alle esigenze di tutti. Crediamo nel valore della aggregazione come risorsa preziosa per rispondere ai bisogni della comunità. Crediamo nella tutela del nostro territorio che in questi anni è stato malgestito, specialmente nella manutezione di strade, fossi, parchi e da ultimo le frane create dalla terribile alluvione di un anno fa. Sono arrivati i fondi dall’attuale governo e l’amministrazione comunale ne ha utilizzati solo il 10% lasciando cittadini con le strade chiuse sull’intero territorio con tutti i disagi. Abbiamo ancora otto famiglie che non sono potute rientrare nelle loro case. C’è una incapacità di fondo per presentare progetti. Sarà nostro obiettivo riorganizzare i servizi comunali per dare risposte efficaci e rapide".

I prossimi incontri alle 20.45: domani al circolo della frazione di Ardiano, giovedì 23 al circolo Acli a Monteleone, sabato 25 alle 18 al Palazzo della Rocca a Roncofreddo alla presenza degli onorevoli Alice Buonguerrieri, Jacopo Morrone e Rosaria Tassinari; lunedì 27 al centro sociale di Gualdo, giovedì 30 al centro sociale di Diolaguardia, lunedì 3 giugno al Palazzo della Rocca di Roncofreddo; martedì 4 giugno al bar di Cento e venerdì 7 giugno in piazza Cesare Battisti a Roncofreddo a chiusura della campagna elettorale.