Liceo Alpi, gli studenti imparano come si fanno i cappelletti

Pullulano le attività extradidattiche nelle scuole superiori cesenati e tra queste spiccano per originalità e senso identitario rispetto alle tradizioni romagnole i laboratori dei cappelletti artigianali per gli studenti delle classi quinte, a cui, come informa il sito dell’istituto, garantisce fondamentale supporto il professor Giuseppe Cantarelli, colonna dell’Alpi, che, nonostante sia in pensione da quest’anno scolastico, non ha rinunciato a trasmettere la passione per i cappelletti della tradizione romagnola alle nuove generazioni.

E quale momento migliore per realizzarli se non sotto le feste di Natale? L’iniziativa è ormai da tempo collaudata e ha sempre riscosso grande successo di partecipazione. Si tratta, per di più, anche di un momento che ha il pregio di cementare il rapporto tra le ragazze e i ragazzi partecipanti entusiasti di cimentarsi nella pratica di apprendere l’arte di preparare i cappelletti e di poter portare la sapienza acquisita nel corso anche dentro le mura domestiche.

Per molte scuole superiori, intanto, gli ultimi giorni di lezione prima delle vacanze natalizie, vale a dire domani e lunedì 23 dicembre ultima giornata prima del rientro martedì 7 gennaio, propongono l’autogestione degli studenti in cui attività formative e ludiche si abbinano al posto della abituale lezione alla cattedrale.

All’istituto tecnico economico Serra la mattinana di lunedì prevede l’incontro con il professore di economia Giorgio Rusticani e tombole con premi natalizi.