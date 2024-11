L’oro di Sogliano brilla ai mondiali. Cinque medaglie per Brandinelli

Altre cinque medaglie al compionato del mondo dei formaggi che si è svolto in Portogallo, sono state assegnate alle Fosse Brandinelli di Sogliano al Rubicone. Si è da poco conclusa la 36esima edizione del World Cheese Awards a Viseu in Portogallo. Una giuria con 240 esperti di 40 nazioni ha valutato ogni singolo formaggio per giudicarne l’aspetto, la consistenza, l’aroma e il sapore, con una votazione che ha permesso di arrivare a individuare e a premiare i migliori del mondo. Le Fosse Brandinelli di Sogliano al Rubcone, che stagionano da anni i formaggi nelle fosse malatestiane all’interno delle antiche mura del castello di Sogliano al Rubicone, puntando sempre sulla qualità dei propri prodotti. Anche quest’anno si è confermato uno dei produttori più apprezzati al mondo ottenendo 5 medaglie al World Cheese Award 2024. Il "Cremoso delle Fosse Brandinelli" ha ottenuto la medaglia d’oro, un pecorino dalla pasta cremosa e dal sapore di "fossa" alquanto delicato. Il "Formaggio di Fossa di Sogliano DOP" di Fossa Brandinelli ha ricevuto una medaglia d’argento; questo formaggio di pasta gessata è nato qualche anno fa tra la collaborazione di Fosse Brandinelli e la Centrale del Latte di Cesena che ne cura la caseificazione. Il "CaFFFiero", dopo la medaglia d’oro nell’annata 2019/2020 e l’argento del 2022 ha ricevuto quest’anno una medaglia di bronzo attestando la qualità nell’attenta produzione che si sussegue negli anni. Altre due medaglie di bronzo sono state assegnate al "Pecorino delle Fosse Brandinelli", e al nuovo nato "Buffo", una delle due novità ideate da Fosse Brandinelli che in anteprima sono state inviate al World Cheese Award 2024, ma che gli amanti dovranno attendere fino ad ottobre 2025 per assaggiare. Ancora una volta Fosse Brandinelli conferma l’alta qualità dei propri formaggi che continuano a collezionare premi e referenze anche a livello mondiale. Dice Marino Brandinelli fondatore delle omonime fosse che oggi cura con il figlio Silvano: "Siamo molto contenti che siano arrivate queste medaglie perché attestano la qualità dei nostri formaggi e del nostro lavoro e la passione che tutti i giorni ci mettiamo.Oggi alle 15.30 ci sarà la tradizionale apertura dell’ultima fossa per mantenere viva la tradizione". Ermanno Pasolini