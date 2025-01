"Manca la segnaletica orizzontale sulle strade"

La nebbia, che in questa stagione ha vagato non di rado anche sugli irti colli d’Alto Savio, ha dato input a Fratelli d’Italia per la presentazione di una interrogazione alla Provincia sulla carenza della segnaletica stradale orizzontale. "La mancanza o la necessità di rifacimento della segnaletica orizzontale è un problema reale sulle strade del territorio di Verghereto, Bagno di Romagna e dell’area montana cesenate – esordisce Marco Bardeschi, coordinatore comunale di FdI a Verghereto –. I cambiamenti delle stagioni e del clima hanno comportato conseguenze anche nell’area montana cesenate. Oggi vediamo poca neve, ma in compenso tanta nebbia, che crea problemi anche importanti nella viabilità in certi periodi dell’anno. Questa situazione rende ancora più importante la presenza di quella segnaletica orizzontale che invece oggi è assente o è completamente da rinnovare. Avevo già evidenziato la criticità al Comune di Verghereto, che si è mosso in questo senso sul proprio territorio, ma il problema persiste nella viabilità provinciale". "Il problema del rifacimento della segnaletica orizzontale – dice Valerio Bernabini, consigliere provinciale di FdI – sulle strade di Verghereto e di Bagno è ormai di natura provinciale. Ci sono situazioni particolarmente critiche, come quella che interessa la strada che congiunge Riofreddo con il monte Fumaiolo, via strategica anche sul piano turistico. Per questo presenteremo una interrogazione provinciale, al fine di sollecitare il presidente Enzo Lattuca a mettere in sicurezza tutte le strade. Non esistono territori e cittadini di serie B. La montagna e chi la abita vanno tutelati. Anche dalla nebbia". gi. mo.