’Menopausa a tutta salute’, incontro con l’ostetrica Dionigi

Al Museo della Marineria in dicembre si tengono altri appuntamenti di "Menopausa a tutta salute", il ciclo di incontri gratuiti promossi dall’Ausl per informare le donne sugli aspetti fisiologici e psicologici della menopausa. Il progetto ha due corsi arricchiti di nuove collaborazioni e contenuti: l’incontro con un esperto dietista e, grazie al contributo del Dipartimento di Sanità Pubblica, la partecipazione ad un laboratorio di cucina e ad una camminata in compagnia dove mettere in pratica alcuni consigli in tema di corretta alimentazione e movimento. Domani pomeriggio, dalle 16 alle 18, l’ostetrica Manuela Dionigi affronterà gli argomenti inerenti la sessualità nel periodo di menopausa e la prevenzione dell’incontinenza urinaria. In questo ciclo di incontri a partecipazione gratuita, l’Ausl ha coinvolto diversi professionisti esperti (ginecologo, psicologo, medico di famiglia, ostetrica, dietista), con la presenza di una ostetrica che in qualità di tutor accompagnerà le donne a tutti gli incontri. A conclusione, nei giorni successivi sono previsti un laboratorio di cucina e una camminata di gruppo. La menopausa è un passaggio naturale della vita della donna, non è una malattia, bensì un cambiamento dell’assetto ormonale che non porta necessariamente a problemi. Mentre l’età media di ingresso nella menopausa si è mantenuta costante intorno ai 50 anni, l’aspettativa di vita si è progressivamente allungata, allungando il tempo trascorso in questa fase, che può durare anche più di 30 anni. g.m.