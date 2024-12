Natale in Corte Dandini. Letture poetiche all’aperto

Vibra di festa e di complicità l’atmosfera in Corte Dandini pienamente splendente di luci natalizia. Torna oggi alle 16 l’augurio di un Natale speciale: quello sulle ali della poesia. E’ ormai una ricorrenza attesa quella che si svolge oggi davanti alla bottega dei fotografi Sanda&Urbano, in una piccola piazzetta del nostro centro storico piena di fascino e di richiami alla convivialità in nome della cultura. Parole alate di speranza, di gioia, d’amore, di attesa e chissà cos’altro emergeranno nelle liriche dei diciotto poeti (e qualche scrittore) che hanno accettato con il consueto entusiasmo di dare vita all’evento. Declameranno due componimenti a testa rigorosamente non soggetti alla Siae e in parte inediti e composti per l’occasione. Al centro dei loro versi ci sarà il Natale e non solo. I poeti arrivano da Bologna, da Forlì, da Faenza, da Bellaria, da Montiano, ma la maggior parte è cesenate e fa parte di quell’ampia schiera di poeti che sono fioriti negli ultimi tempi, sollecitati anche da numerose iniziative organizzate in città. L’evento è all’aperto ma i più freddolosi potranno stringersi intorno ai funghi stufa. Verso il tramonto in cui l’evento sarà riscaldato dal vin brulè, dalla ciambella e il panettone offerti a tutti i partecipanti da Sandra e Urgano. L’iniziativa è stata organizzata dalla giornalista Elide Giordani che condurrà l’avvicendarsi dei poeti al microfono. Leggeranno le loro composizioni Bruno Suppo, Caterina Tisselli, Dante Orlandi, Fabio Molari, Fiorenzo Barzanti, Franco Casadei, Gianfranco Lauretano, Gilberto Vergoni, Giorgia Macrelli, Giulia Foschi, Lorenzo Scarponi, Manuela Gori, Marco Colonna, Mirka Tabanelli, Piero Pieri, Sandra Campomaggi, Stefano Maldini, Yuleisy Cruz Lezcano.