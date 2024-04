Perseguita l’ex convivente, gli sequestrano un’arma in casa

E’ andato sotto casa dell’ex moglie minaccinadola perchè non ne voleva sapere della interruzione del loro rapporto e la Polizia di Stato lo ha arrestato per atti persecutori. La sera del 12 aprile la Sala Operativa del Commissariato di Cesena veniva allertata da una richiesta di aiuto di una donna che spaventata riferiva che il suo ex compagno, probabilmente ubriaco, si era presentato sotto casa dopo che le aveva inoltrato già diversi messaggi di minacce. La donna ha detto che era in casa con il figlio minorenne e che aveva paura perchè aveva già ricevuto minacce per la fine della loro relazione.

Sul posto sono arrivate velocemente due pattuglie della Volante, ma l’uomo si era già allontanato. Gli agenti hanno ricostruito con la donna quanto successo nell’ultimo periodo, gli atti persecutori dell’uomo nei suoi confronti dal 2022 quando finì la loro relazione: pedinamenti anche sul lavoro, messaggi minatori e che aveva paura per lei e per il figlio in quanto l’uomo era legittimamente detentore di un’arma.

Gli agenti sono quindi andati a casa dell’uomo e lo hanno in uno stato confusionale. Lo hanno arrestato e gli hanno sequestrato l’arma.

Nella mattinata del 15 aprile il Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto e sottoposto l’uomo alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, tramite applicazione del braccialetto elettronico.

e. p.