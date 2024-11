Prodi e de Pascale all’inaugurazione di Casa Fabbrani

Sabato 30 novembre, alle 10.30, in piazza Mazzini di Mercato Saraceno sarà inaugurata Casa Fabbrani, che ospiterà il Centro di documentazione, studio e ricerca Alzheimer, intitolato alla memoria di Giovanni Bissoni, già assessore regionale alla sanità dal 1995 al 2010 (e componente del Comitato scientifico Fondazione Maratona Alzheimer e socio di Amici di Casa Insieme), scomparso lo scorso anno. Sempre nella Casa Fabbrani troveranno posto anche la Fondazione Maratona Alzheimer e l’associazione Amici di Casa Insieme. Scopo del centro è quello di creare un luogo di innovazione sociale e culturale, dalla dimensione locale a quella nazionale, perché concepito come un’infrastruttura digitale, oltre che fisica, in grado di raccogliere, descrivere, conservare, gestire e rendere accessibili informazioni e documenti relativi alla demenza e alla malattia dell’Alzheimer, puntando a diffondere una nuova cultura della malattia, e porre al centro il punto di vista della persona con demenza e quello di chiunque sia coinvolto, direttamente o indirettamente, nella cura. Nell’ambito dell’evento interverranno Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, poi Romano Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, Michele de Pascale, neo presidente della Regione Emilia Romagna, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia Forlì-Cesena, Roberto Mercadini, drammaturgo, scrittore e poeta, Vasco Errani, presidente dell’associazione Giovanni Bissoni; Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer, Laura Calzà, presidente Comitato scientifico Fondazione, Barbara Burioli e Giancarlo Rossi, fondatori e sostenitori della Fondazione. Porterà il suo saluto benedicente monsignor vescovo della Diocesi di Cesena e Sarsina, Douglas Regattieri.

Il taglio del nastro inaugurale è previsto per le 11.45, farà seguito un momento conviviale con i vini delle cantine vinicole, i prodotti dei forni e delle pasticcerie di Mercato Saraceno, i sommelier di Ais Romagna e le Cucine popolari di Cesena. Alle 12, Alessia Zampini dell’Università di Bologna illustrerà i lavori di restauro e condurrà la visita alla Casa Fabbrani, nella cui Sala del camino, in collaborazione con Ravenna Festival, il violoncellista Enrico Guerzoni eseguirà brani di J.S. Bach, J. Dowland, A. Parisotti, G.B. Pergolesi, E. Nazaret, E. Guerzoni. All’interno della Casa trovano posto segni di espressività artistica con opere di Lucio Cangini e Francesca Puccio, pittrice con Alzheimer, messe a disposizione da Caima Cesena. Inoltre i visitatori potranno conoscere le varie fasi del restauro grazie al video realizzato da Beatrice Giordani. Edoardo Turci