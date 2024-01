Questo Romagna Rfc è senza freni. Coi marchigiani la decima vittoria

Questo Romagna è di un altro pianeta. La squadra di rugby cesenate che milita nel campionato di serie B ha infatti chiuso il girone d’andata del torneo inanellando la decima vittoria, che vale la vetta della classifica con 8 punti di vantaggio sul Bologna, prima delle inseguitrici.

Il successo è arrivato sul campo di casa, ai danni del San Benedetto, piegato con uno stellare 104-3, frutto di 16 mete. La partita. Il match si sblocca al 10’ con la meta dei Galletti segnata da Marini e trasformata da Giannuli. Rotto il ghiaccio, il Romagna alza il ritmo e dopo un paio di minuti arriva la meta del raddoppio, con Zani.

Il San Benedetto risponde con un calcio di punizione che varrà gli unici 3 punti, ma è il Romagna ad avere il pallino del gioco: al 21’ Vincic trova lo spunto giusto per la terza meta, di nuovo trasformata da Giannuli e al 25’ arriva la marcatura del bonus, firmato ancora da Zani. In chiusura del parziale c’è un altro affondo dei padroni di casa: la meta di Vincic, trasformata da Giannuli, porta lo score sul 33-3. Nella ripresa il Romagna dilaga: è ancora Marini ad aprire le marcature.

Segna poi di nuovo anche Vincic, premiato poi come miglior giocatore dell’incontro, seguito da Di Franco, Perju, Martinelli, D’Agostino Maiga, ancora D’Agostino, Fantini, Scermino e di nuovo Perju. Domenica prossima inizia il girone di ritorno con la prova in trasferta in casa del Rugby Pieve.