Rinnovo per Adamo. Shpendi in gruppo

Testa al derby di venerdì sera, ma nel frattempo si lavora anche per il futuro con la società che da qui alla prossima settimana dovrebbe formalizzare diversi rinnovi. A tal proposito, accordo già fatto con Emanuele Adamo per il prolungamento del suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2025. Sarebbero, poi, solo da formalizzare invece quelli di Augustus Kargbo, Daniele Donnarumma, Simone Pieraccini e Matteo Francesconi, mentre nei prossimi giorni si discuterà anche del prolungamento di Cristian Shpendi. Inizio di stagione da incorniciare invece per Tommaso Berti, eletto calciatore del mese Serie B agosto 2024 dall’Associazione italiana calciatori. "Il pregio più grande di Berti è la sua tecnica, che si traduce in una grande visione di gioco – tra le motivazioni del riconoscimento –. Oltre a due assist, poi, in questo inizio di stagione ha anche segnato un gol: contro lo Spezia, di testa, non proprio il suo punto forte. Il Cesena vuole candidarsi al ruolo di possibile outsider del campionato e Berti potrebbe dare grandi soddisfazioni a chi segue la B in cerca di nuovi talenti".

Ieri seduta di allenamento pomeridiana a Villa Silvia, Cristian Shpendi regolarmente in gruppo, ancora differenziato invece per Saber. Rientrato, in serata, dagli impegni con la Nazionale Under 19 anche Leonardo Mendicino, che ieri non era nell’undici titolare della squadra che ha pareggiato 2 a 2 con la Croazia, mentre solo per domani è atteso il rientro di Augustus Kargbo che invece è sceso in campo ieri alle 21 con la Sierra Leone nel match contro lo Zambia valido per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Sarà a disposizione di Mignani domani per la rifinitura. Ieri sera, infine, firma delle maglie allo Store di piazza Amendolo con Tommaso Berti, Andrea Ciofi, Matteo Francesconi e Massimiliano Mangraviti.

Andrea Baraghini