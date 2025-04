Ruba vestiti in un negozio, denunciato

Quattro persone denunciate e otto segnalate per stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Cesena, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di San Carlo, Macerone, Bagno di Romagna e Verghereto, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo. Quattro i denunciati alla Procura della Repubblica di Forlì. Due automobilisti per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico tra l’1,20 g/l e l’1,50 g/l. Patente di guida ritirata a entrambi per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e i veicoli, nel primo caso affidato al soccorso stradale in quanto rimasto coinvolto in un incidente e, nell’altro, sottoposto a sequestro per la successiva confisca; un 29enne denunciato per furto aggravato, poiché sorpreso in una attività commerciale a rubare dei capi di abbigliamento, poi restituiti al legittimo proprietario. Lo stesso è stato altresì segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacente, poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish, sequestrata. Un 19enne denunciato per non avere ottemperato al provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di rimanere in casa di notte. Sette giovani di cui uno minorenne sono stati segnalati alla Prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti, hashish, marijuana, cocaina, sequestrate. Una patente ritirata.

e.p.