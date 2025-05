Savignano in attivo. Bilancio da 9 milioni

Il consiglio comunale di Savignano ha approvato il rendiconto d’esercizio 2024: si chiude con un risultato di amministrazione positivo pari a 8.658.429,52 euro, a conferma della solidità finanziaria del Comune. L’avanzo si compone di vari fondi fra cui circa 2.400.000 destinato a nuovi investimenti. Al 31 dicembre 2024 il fondo di cassa ammonta a 11.885.928,30 euro mentre sul fronte delle entrate i risultati in alcuni casi hanno superato le previsioni iniziali. Dice l’assessora al bilancio Francesca Castagnoli: "Le entrate tributarie sono state 9.318.335,97 euro, con un più 702.867,50 euro rispetto alle previsioni, e sono dovute a entrate Imu per 3.852.556,12 euro, entrate da recupero di evasione fiscale per 1.275.355,07 euro di Imu e 224.213,71 di Tari. L’addizionale Irpef, che resta fra le più basse dell’Unione, ha registrato un gettito di 1.333.376,98 euro. La spesa corrente ammonta a 10.645.646,92 euro, con un incremento di 566.337,39 euro. La spesa del personale di 1.893.026,72 euro, è rimasta ampiamente al di sotto del limite normativo".

Nel settore degli investimenti, il 2024 è stato un anno rilevante per un assestato di quasi 6 milioni di cui 1.662.745,96 per interventi sulla rete viaria comunale, 1.300.000 per la piscina all’aperto, 784mila euro per la nuova biblioteca comunale derivanti da finanziamenti esterni e una quota di 80mila euro da bilancio comunale, 670mila euro per la riqualificazione dell’asilo Vittorio Emanuele cui vanno aggiunti i fondi Pnrr per un totale di 1.250.000 di investimento. Tra gli interventi realizzati o avviati nel 2024, la manutenzione straordinaria delle scuole medie, l’efficientamento energetico della materna Gallo Cristallo in via Togliatti, la riqualificazione delle vie Cappona Rurale, Della Libertà, Selbelle, e gli interventi post alluvione sulle vie Gualdello, Melozzo da Forlì, Rubicone destra e sinistra, l’adeguamento sismico della caserma dei Carabinieri, i lavori di riqualificazione del Parco Valle Ferrovia.

Una parte importante degli investimenti proseguirà nel 2025. Alla voce fondo pluriennale vincolato di parte capitale si leggono 2.479.119,31 euro. Il debito medio per residente scende a 28,37 euro, rispetto ai 35,09 euro del 2023. Hanno detto il sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua e l’assessora Francesca Castagnoli: "Come si evince da questi numeri, già dal primo anno l’amministrazione ha iniziato a implementare il programma che era alla base del patto elettorale con i savignanesi. Oltre che a una gestione finanziaria sana e prudente, l’amministrazione è fortemente orientata allo sviluppo. Abbiamo raggiunto l’obiettivo dell’azzeramento delle liste d’attesa per l’asilo nido, grazie alla riqualificazione del Vittorio Emanuele, stiamo lavorando concretamente per la piscina all’aperto, per l’ampliamento del parcheggio Montanari e per la gestione stabile e programmata dell’attività del Cinema Teatro Moderno, i cui risultati si vedranno già dall’estate 2025".

Ermanno Pasolini