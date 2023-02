Uno scatto romantico per celebrare l’amore. È giunto alle battute finali il contest fotografico ’Baci da Cesena’, promosso dalla Dmc Valle Savio-Ufficio Turistico. Per partecipare basta pubblicare sul proprio profilo Instagram, entro le 16 di oggi, una foto di un bacio fra due persone scattata in un luogo riconoscibile di Cesena, utilizzando gli hashtag #bacidacesena e #ipercorsidelsavio e taggando il profilo Percorsi del Savio. La foto che avrà ottenuto il maggior numero di like vincerà la partecipazione per le due persone della foto alla visita guidata ’Cesena in Love’, con aperitivo compreso, in programma sabato. Occorre inoltre leggere e inviare via mail a [email protected] il regolamento firmato, che si trova sul sito dei Percorsi del Savio e su Cesena Turismo.

Il tour ’Cesena in Love’ è una proposta alla scoperta della città malatestiana e dei suoi luoghi magici. Nel centro cittadino una guida racconterà amori, cultura e passione di Cesena e dei suoi personaggi noti, lungo la storia: da Novello Malatesta e la sua consorte Violante, fino all’amore di Renato Serra per la sua Fides, passando per Giacomo Casanova che pare abbia lasciato il proprio cuore in città per la bella Henriette. Alla fine della visita, sarà possibile partecipare a un aperitivo con prodotti del territorio a tema, a cura della Vineria del Popolo. La partenza è dallo Iat in piazza del Popolo, e la durata è di due ore circa, più l’aperitivo facoltativo. Il prezzo è di 8 euro a persona per la passeggiata e 30 euro con aperitivo compreso. Prenotazione obbligatoria al 0547 356327 o a [email protected]