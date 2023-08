Sequestro a Villamarina, un altro scarcerato

È stata scarcerata un’altra delle quattro persone arrestate lo scorso 22 luglio a Villamarina di Cesenatico con le pesanti accuse di torture e violenze, per aver segregato, legato e pestato due giovani vicini di casa. Ieri il Giudice per le indagini preliminari Massimo De Paoli ha infatti concesso gli arresti domiciliari a Vincenza Chimenti, la donna di 51 anni moglie di Giacinto Battaglino, presente in quella folle notte che la stessa Autorità giudiziaria ha definito un’azione di tortura nei confronti dei due fratelli che sono stati colpiti, immobilizzati, legati e picchiati a sprangate e mani nude. I contorni della vicenda restano da chiarire ma si tratta probabilmente di questioni relative agli stupefacenti. Il Gip ha accolto le richieste presentate dai legati della Chimenti, gli avvocati Alessandro Monteleone e Pietro Martines, ritenendo non prioritaria la posizione della donna e comunque il suo ruolo compatibile con i domiciliari, perchè non vi sarebbe il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato nei confronti delle due vittime che abitano nella stessa strada. Da ieri Vincenza Chimenti è tornata nella sua abitazione in viale Litorale Marina a Villamarina; il giudice le ha anche concesso di poter uscire di casa tre volte alla settimana per tre ore per poter provvedere alle esigenze quotidiane di casa. In precedenza il Gip aveva concesso gli arresti domiciliari ad Antonio Cacalano, il ragazzo di 23 anni vicino di casa degli altri tre aggressori appartenenti alla famiglia Battaglino, anch’esso difeso dagli avvocati Alessandro Monteleone e Pietro Martines. Restano dunque in carcere Giacinto Battaglino di 52 anni ed il figlio Michele Battaglino di 23. Ricordiamo che l’aggressione è avvenuta la sera dello scorso 25 giugno, quando la famiglia Battaglino ha attirato i due fratelli nel garage con un pretesto.

Giacomo Mascellani