Settimana ai fornelli per gli Educhef con i laboratori di cucina salutare

Settimana ai fornelli per gli ‘Educhef’ delle scuole di Forlì e Cesena che hanno aderito ai Laboratori di cucina salutare promossi durante l’anno dall’UO Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl negli istituti scolastici della Rete di “Scuole che promuovono salute”, per fornire conoscenze e abilità a cittadini interessati e disponibili a promuovere la salute in campo alimentare secondo il metodo dell’educazione tra pari. Sono in 40 tra genitori, insegnanti e personale scolastico del 3° circolo di Cesena, dell’I.C. Matatia di Forlì e dell’I.C. di Modigliana ad aver partecipato nei mesi scorsi ai tre laboratori teorico-pratici di cucina salutare che si sono svolti nelle cucine didattiche del territorio grazie alla collaborazione con l’Istituto di Istruzione “Pellegrino Artusi” e lo IAL di Cesenatico. Con l’aiuto di chef professionisti, hanno imparato a cucinare piatti salutari, semplici e gustosi e appreso consigli pratici dal personale sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica su come preparare un menù nutrizionalmente corretto ed equilibrato. Alla scuola Primaria Carducci del 3° Circolo di Cesena è stato organizzato un aperitivo salutare che ha coinvolto 12 genitori che si sono confrontati sugli aspetti legati alla sana alimentazione e hanno condiviso il ricettario del progetto. Alla scuola primaria Sergio Mariani di Saiano, in occasione dell’inaugurazione della “Biblioteca Pippi” è stato organizzato un momento informativo sull’importanza di adottare uno stile di vita sano per vivere bene e in salute fin da piccoli. Hanno partecipato 15 bambini e 15 genitori e grazie agli Educhef, dopo la lettura di storie a tema, è stato possibile anche assaggiare alcune preparazioni salutari. In occasione delle feste scolastiche di fine anno, sabato scorso, alla scuola primaria Carducci di Cesena, genitori Educhef hanno allestito un banchetto informativo per promuovere i principi di una sana alimentazione, mentre alla Scuola Primaria di Ponte Abbadesse sono stati proiettati video che raccontano l’esperienza degli Educhef e allestiti banchetti ricchi di preparazioni salutari. Tra adulti e bambini sono state coinvolte più di 200 persone.