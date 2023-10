Si ribalta col muletto e muore

Gambettola (Cesena), 10 ottobre 2023 – Un uomo di 42 anni è morto a causa dell’ennesimo incidente sul lavoro. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di un’azienda ortofrutticola a Gambettola. Erano circa le 16, quando l’operaio, un cittadino di origini marocchine ma da diverso tempo residente in Romagna, era intento a guidare un mezzo elevatore, di quelli che tutti definiscono comunemente "muletto", per caricare dei prodotti ortofrutticoli dell’azienda Fellini in via Pascoli 875. Sembrava una giornata di routine, quando per cause ancora da definire nei dettagli, mentre il 42enne stava caricando dei bancali, improvvisamente ha perso il controllo del muletto. Il pesante mezzo da lavoro si è ribaltato e il corpo dello sfortunato operaio è finito sotto lo stesso muletto. All’interno dell’azienda c’erano dei colleghi, i quali hanno dato immediatamente l’allarme e chiamato il 118. Sono stati interminabili minuti concitati, di alta tensione e di dolore, perchè tutte le persone presenti hanno cercato di soccorrere l’operaio, ma quando sul posto è giunto il medico, questi non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 42enne, il cui torace è stato pesantemente schiacciato.

E’ morto sul colpo. Nell’azienda teatro della tragedia, oltre al personale sanitario, sono giunti i carabinieri della Stazione di Gambettola e della Compagnia di Cesenatico. Del caso se ne occupano gli esperti della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna. La Procura dei Forlì-Cesena ha attivato le indagini per risalire alla causa dell’incidente e ad eventuali responsabilità. Nel frattempo il corpo del 42enne è stato trasportato in una cella della camera mortuaria dell’ospedale "Bufalini" di Cesena, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questa morte sul lavoro purtroppo tiene di grande attualità un problema molto sentito: il presidente Mattarella ha pubblicamente espresso delle grandi preoccupazioni sul fenomeno. I sindacati appena un giorno prima, domenica, in occasione della 73esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, avevano sottolineato che in Emilia-Romagna nel 2022 ci sono stati 46.852 incidenti con un incremento di oltre il 6 per cento. Lo scorso anno nelle tre province romagnole, ha rimarcato Cisl Romagna, ci sono stati 16 morti sul lavoro, 5 in più rispetto all’anno precedente, dei quali 7 nella provincia di Forlì-Cesena, 5 in quella di Ravenna e 4 nella provincia di Rimini.