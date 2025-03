Statua dell’ospitalità donata da Davide Caprili al paese di Borghi

Una scultura dedicata all’Ospitalità è stata donata al paese di Borghi da Davide Caprili. Il donatore è nato a Borghi e residente a Savignano sul Rubicone, da oltre vent’anni esercita il mestiere di fabbro e nel 2019 è diventato campione mondiale di forgiatura di ferro. Nel corso degli anni ha maturato raffinatezza della scultura in ferro a livello artistico, attingendo il suo sapere dal maestro Claudio Bottero e dal belga Mounton.

Borghi gli è sempre rimasto nel cuore, così ha deciso di donare una scultura forgiata dalla sue sapienti mani titolata "L’Ospitalità". Un regalo molto apprezzato da Silverio Zabberoni sindaco di Borghi che ha detto: "L’Amministrazione Comunale ringrazia Davide Caprili per l’opera titolata l’Ospitalità. Lui è sempre presente per gli eventi che nel corso dell’anno orgnizziamo a Borghi e nelle frazioni. La denominazione data alla statua, l’Ospitalità, è molto consona con la politica che noi in questi anni stiamo promuovendo: ospitalità, aggregazione, fare conoscere le nostre bellezze storiche e i nostri prodotti gastronomici. Attualmente abbiamo collocato la statua nel mio ufficio e, appena sarà terminata la nuova sede del municipio, verrà collocata in un luogo dove tutti potranno vederla e ammirare".

e. p.