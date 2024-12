Sul palco il Jazz Combo di Valentina Monetta

Questa sera al Jam Session di Cesenatico si tiene il secondo appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco si esibiranno la cantante Valentina Monetta, accompagnata da Emilio Marinelli al pianoforte, Mauro Mussoni al contrabbasso e lo stesso Chicco Capiozzo alla batteria. La proposta è di brani standard jazz e soul, riletti con arrangiamenti originali, in cui la voce espressiva, piena di colori di Valentina Monetta dialoga con i musicisti, creando uno spettacolo coinvolgente. È l’occasione per conoscere meglio una cantante di talento, capace di interpretare i grandi del jazz ma anche la canzone italiana, la quale ha all’attivo diversi album, ha calcato palcoscenici prestigiosi e ha partecipato a grandi festival. Emilio Marinelli è un pianista con una carriera importante, avendo suonato assieme a Giulio Capiozzo, Enrico Rava, Cameron Brown, Marco Tamburini, Fabrizio Sferra, Tiziana Ghiglione, Fabrizio Bosso, Xavier Girotto e altri artisti di grande spessore. Mauro Mussoni è un contrabbassista che ha lavorato con i grandi del jazz in eventi di respiro internazionale all’estero. Lo scorso anno ha inciso il disco "Limbo" e sta lavorando all’uscita di un nuovo lavoro. Chicco Capiozzo non ha bisogno di presentazioni, essendo un figlio d’arte che sin da bambinon ha respirato la musica del grande padre batterista Giulio, per poi spiccare il volo, suonare con i grandi della musica jazz a livello mondiale, arrivando ai massimi livelli sui palcoscenici del Blue Note di New York e ad Umbria Jazz. La partecipazione al concerto è aperta a tutti. Informazioni e prenotazioni al 334 1541727 o allo 0547 404144

Giacomo Mascellani