Tegola Futsal, Fernandez fuori fino a gennaio

Un respiro di speranza è quello che ha tirato forte la Futsal Cesena dopo le due vittorie di fila a Rovereto e con il Verona che vedono ancora la formazione bianconera in una classifica complicata, in zona playout, con +5 rispetto alla retrocessione diretta e -1 dalla salvezza, ossia dall’accoppiata Modena e Leonardo. Ma venerdì scorso la vittoria è costata cara ai bianconeri (al momento con 8 punti in classifica). Infatti l’argentino Fernandez, elemento in netta crescita, ha accusato un problema muscolare. In settimana verranno effettuati gli accertamenti necessari ma è molto probabile che possa tornare in campo a inizio gennaio. Sette punti nelle ultime quattro gare, da qui deve partire la Futsal che ha ritrovato la capacità di stare sul pezzo, di aumentare la personalità, insomma di essere squadra. Dopo il netto ko con il Mestre i miglioramenti sono stati evidenti e devono continuare più che mai in un girone A equilibrato verso l’alto, impegnativo tecnicamente con squadre attrezzate e strutturate.

Sicuramente la società andrà sul mercato, è necessario un elemento che possa ‘spaccare le partite’, serve il prima possibile e non importa che sia uno svincolato tesserabile in ogni momento oppure arrivi dal mercato che apre a gennaio. Bisogna trovarlo e in fretta e la ricerca non è semplice. Molto probabilmente sarà uno straniero considerando che la Futsal in questo settore ha un posto libero rispetto ai tre concessi dal regolamento.

Intanto, sabato prossimo, alle 15, altra gara estremamente impegnativa a Carmagnola (Torino) contro una formazione d’alta classifica come l’Elledì Fossano che si trova in zona playoff, ha infatti 16 punti avendo appena battuto il Modena. Un momento quindi importante per la squadra di Osimani che sarà priva di un elemento qualitativo come l’argentino Fernandez ma sta ritrovando la forza d’essere squadra compatta e in grado di non mollare mai per puntare a una salvezza non facile da raggiungere ma più che mai alla portata.