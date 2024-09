Trova un portafoglio sulla panchina e lo riconsegna al proprietario

Fortunatamente c’è ancora gente dal cuore buono. L’altro giorno a Sant’Angelo di Gatteo, Egisto Pellicioni, detto Aimone, 88 anni compiuti il 16 agosto e portati splendidamente, mentre stava rientrando a casa dal mercato ambulante nella frazione dove abita, davanti a casa sua su una panchina comunale, ha notato che c’era un portafoglio. Ha appoggiato la bicicletta al muro, ha preso il portafoglio. Lo ha aperto per vedere di chi era. Racconta Egisto Pellicioni, personaggio notissimo a Sant’Angelo e a Gatteo per avere fatto per tutta la vita, 50 anni, il calzolaio: "Ho notato che c’erano circa 280 euro e i documenti come bancomat, tessera sanitaria e altri. Insieme a un mio amico che mi ha aiutato a identificare il possessore del portafoglio dimenticato, un 50enne, ci siamo recati a casa sua a Sant’Angelo, a 50 metri dalla via Allende dove aveva perso il portafoglio. Non c’era perché era andato in corriera a Cesena, ma abbiamo parlato con la sua compagna alla quale abbiamo consegnato il portafoglio con tutti i documenti e i soldi. Lei lo ha chiamato subito al cellulare avvisandolo che aveva perso il portafoglio, che io lo avevo ritrovato e glielo avevo riportato a casa e che quindi lui in tasca non aveva nulla. La donna ha definito me e il mio amico ‘dei tesori’, evidenziando che per fortuna c’è ancora gente onesta".

Fra l’altro Egisto Pellicioni ricorda sempre che frequentò le scuole elementari a Sant’Angelo di Gatteo in classe con Raoul Casadei, definito un bravo scolaro, poi diventò maestro e rimase per sempre suo amico.

Ermanno Pasolini