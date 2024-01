Un nuovo negozio di kebab a Sant’Egidio

Non solo in centro storico, ma anche nelle altre aree della città crescono le attività di somministrazione gastronomica. Un nuovo negozio di kebab ha aperto in via Lungo Angolo a Sant’Egidio. Ha inaugurato il 30 dicembre ed è gestito da Mohammad Shabbaz. "Qui a Cesena, città accogliente, ho trovato il posto migliore dove vivere e lavorare - afferma il titolare - e nel 2019 ho aperto il primo kebab a San Vittore ed ora ho fatto il bis con quello nuovo a Sant’Egidio, dove abito. Si tratta di un’area della città molto popolata, con notevole passaggio e tante attività che lo alimentano e ho valutato che fosse un luogo propizio per avviare l’impresa, con la somministrazione di kebab, hamburger, hot dog, e una vasta gamma di altre pietanze. Sono molto soddisfatto dell’andamento dell’attività a San Vittore e conto che anche nel nuovo kebab di Sant’Egidio le cose possano andare bene riuscendo a fidelizzare i clienti con la qualità del servizio e il buon rapporto qualità prezzo. Ringrazio Confartigianato che mi ha accompagnato con professionalità e vicinanza anche umana nella pratiche per l’apertura della nuova attività, fornendomi un supporto molto prezioso". Nella foto Mohammad Shabbaz nel suo negozio a Sant’Egidio