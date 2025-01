Una bara nella grotta: Pollarini tra amore e viaggi nel tempo

Dopo "Una di tre", si intitola "Una bara nella grotta" il secondo romanzo di William Pollarini di San Mauro Pascoli, edito da Il Ponte Vecchio, 353 pagine, 18 euro. In un misterioso incrocio di tempo e destino, un giovane prodigio, affascinato da una celebre storia d’amore appresa durante una visita a un antico castello, scopre un segreto straordinario che potrebbe permettergli di viaggiare nel tempo. Spinto da un mix di impulsività e genialità nel campo scientifico, si lancia in una missione audace per tentare di cambiare il corso della storia e prevenire una tragedia secolare. Trasporta una figura chiave in un nascondiglio segreto, dove viene preservata in attesa di un futuro incerto. Secoli dopo, questo atto di sfida temporale cattura l’attenzione di un personaggio sorprendentemente connesso, dotato di un talento unico che potrebbe fare la differenza. Questo nuovo protagonista si trova di fronte a una sfida che mescola emozioni profonde e dilemmi scientifici, innescando una catena di eventi carica di tensione emotiva e scelte difficili. Il cuore della storia batte attraverso il tema dell’amore che sfida il tempo, della determinazione umana di fronte all’impossibile e delle conseguenze imprevedibili delle azioni intraprese con buone intenzioni. Le scelte fatte dai personaggi li portano a confrontarsi con i limiti della scienza, la forza dei legami affettivi e la complessa tessitura del destino.

e. p.