"Uniti per un turismo più attrattivo"

Oltre trecento operatori turistici hanno partecipato all’edizione 2024 del "Workshop dell’ospitalità" allestito al Grand Hotel Cesenatico in piazza Andrea Costa. La manifestazione, si è svolta in due giornate, dove sono intervenuti esperti di alto profilo. Lo chef Tomas Marfella ha tenuto uno show cooking per introdurre le novità sui piatti vegetariani e i piatti vegani da poter inserire nei menù di hotel e bagni al mare. Si è parlato a lungo anche di piatti senza glutine e senza lattosio, per consentire anche a chi ha intolleranze di mangiare in maniera gustosa. Un’attenzione è stata dedicata alle colazioni, con dimostrazioni e degustazioni di caffetteria, latte art e prodotti breakfast.

Lo show coking dello chef Omar Casali del Maré ha consentito a molti operatori turistici di avere nuove idee per fare piatti gustosi di pesce, utilizzando specie ittiche e prodotti che consentono di fare ricette gustose ma non costose, anche con le proposte di Ecopesce, l’azienda del cesenaticense Roberto Casali. È stato interessante anche l’ultimo appuntamento dedicato ai cocktail, per mettere sui tavoli le idee per gli aperitivi e i drink, a cura del barman Loris Mesini. Fra le aziende presenti all’iniziativa è stata molto apprezzata la distilleria Valentini di Cesena. "Siamo giunti alla nona edizione e quest’anno per la prima volta collaboriamo con i balneari – dice Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi –. È stato un workshop molto vivo e partecipato, dove hanno esposto una trentina di fornitori, tutte ditte del territorio, consolidate e conosciute. Con piacere abbiamo coinvolto quattro istituti alberghieri; oltre allo Ial c’erano gli studenti della scuola alberghiera di Cervia, della Pellegrino Artusi di Forlimpopoli e della scuola di Mantova. I ragazzi hanno partecipato attivamente ai lavori; questo è molto positivo, perchè i giovani portano sempre tanta freschezza alle manifestazioni".

"A Cesenatico c’è una collaborazione storica tra noi e gli albergatori – aggiunge Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico – negli ultimi anni i rapporti sono molto buoni e questo agevola anche a sviluppare iniziative prima portate avanti soltanto da una associazione. Da questo punto di vista Cesenatico si conferma un laboratorio di lavoro fra le categorie e deve continuare ad esserlo a maggior ragione fra albergatori e balneari. Inoltre è stato azzeccato anche il periodo, perchè a febbraio abbiamo del tempo per incontrare fornitori, aziende che si occupano di tecnologie e altre di prodotti da inserire nei menù".

Giacomo Mascellani