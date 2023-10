Mercato Coperto di Cesena: il primo piano agli uffici comunali, ma negozi ancora sfitti

Cesena, 19 ottobre 2023 – Foro Annonario avanti sopra, ma ancora in stand by sotto almeno quanto a nuovi ingressi per riempire gli spazi commerciali vuoti. Prosegue la storia, fin qui avara di soddisfazioni, della struttura avviatasi dopo la riqualificazione del mercato coperto completata nel 2014 con l’affidamento del project financing alla società Foro Gest.

La struttura si è ridotta, con il primo piano tornato in appannaggio al Comune di Cesena, con relativa remunerazione per Foro Gest, che ha la struttura in concessione. A partire da novembre il primo piano dell’ex Foro annonario sarà interessato da lavori di adeguamento degli spazi che consentiranno, entro la primavera, il trasferimento degli uffici dello Sportello Facile del Comune di Cesena aperti al cittadino. Lo Sportello Tari (Recupero evasione Tassa Rifiuti), da luglio 2021 in quei locali, traslocherà dal 2 novembre nella sede dello Spazio Cesuola, in via Ponte Abbadesse.

"Con il nuovo spazio del Comune – afferma il sindaco Enzo Lattuca – grazie all’accesso con ascensore di via Pescheria, al parcheggio interno e all’ingresso che si affaccia su piazza del Popolo, i cittadini potranno raggiungere i servizi comunali con facilità e in breve tempo. Si tratta di uffici che ogni giorno registrano centinaia di accessi e che consentono ai cesenati di avviare o concludere pratiche riguardanti l’anagrafe, i pass auto, i servizi scolastici, e altro ancora, affiancati da un operatore formato.. Al termine dei lavori su questa superficie di circa 1.000 metri quadri il cittadino troverà buona parte dei servizi comunali front-office”.

Il progetto approvato dalla giunta a dicembre prevede l’eliminazione dei corridoi, la realizzazione di nuove vetrate interne di divisione degli ambienti , l’ ampliamento degli uffici, le opere di adattamento dell’impiantistica e dei servizi igienici. Per rendere possibile questa nuova collocazione, programmata anche a seguito di un confronto con la Società Foro Annonario Gest srl, l’Amministrazione comunale ha stanziato 300 mila euro, da destinare alle opere di adeguamento dei locali ex Foro Annonario.

Per quanto riguarda o spazio del mercato coperto, dal gennaio scorso Cia-Conad ha assunto la gestione diretta del Foro Annonario di Cesena, per quel che atteine gli eventi e anche gli spazi commerciali.

“L’ampliamento del Conad da 250 metri a 400 ha fornito un benefico influsso all’intera struttura – rimarca l’ad di Cia Conad Luca Panzavolta – così come è stato importante che in questi mesi si sia provveduto a ripristinare ordine e decoro alla struttura che aveva registrato problematiche sul versante della sicurezza a cause provocate da bande giovanili su cui si è intervenuti".

"Con il nostro modello organizzativo e gestionale – prosegue l’ad Panzavolta – contiamo di mettere in campo iniziative di rilancio e riqualificazione commerciale con l’ingresso di nuove attività nei box e negli spazi sfitti. Per il momento ciò non si è ancora verificato, d’altronde il lavoro è stato avviato da pochi mesi e con l’estate di mezzo, ma stiamo producendo gli sforzi necessari perché possa avvenire i prossimi mesi con l’auspicato rilancio dell’intera struttura".