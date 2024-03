Coppi e Bartali, Ulissi conquista la seconda tappa tra Riccione e Forlì

Sogliano sul Rubicone, 20 marzo 2024 - Brilla la stella di Diego Ulissi in terra romagnola, conquistando la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, esultando sul traguardo della Riccione – Sogliano sul Rubicone facendo suoi tappa e maglia da leader.

Un bottino prezioso che il toscano, classe ‘89 è riuscito ad agguantare con un’azione decisiva ai 200 metri dal traguardo e d’imperio riagguantare e superare il tandem di lepri che si era avvantaggiato. Il corridore della Uae Team Emirates è unque salito sul podio lasciandosi alle spalle Archie Ryan (Ed Education First), seguito da Davide De Pretto (Team Jayco Alula).

LA CRONACA

Dopo la partenza, da viale Ceccarini, nasce una fuga di otto uomini: Lennert Teugels (Bingoal WB), Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), Joey Rosskopf (Q36.5 Pro Cycling Team), Giosuè Epis (Arkéa - B&B Hôtels), Nicolò Garibbo (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Lorenzo Ginestra (Work Service - Vitalcare - Dynatek), Davide Bauce (Mg.K Vis - Colors for Peace) e Jeferson A. Ruiz (GW Erco Shimano). Vantaggio massimo di 4’10” al km 44, poi il margine inizia a calare: gli ultimi tre a farsi raggiungere sono Teugels, Tarozzi e Garibbo, a poco più di 25 chilometri dalla conclusione, in vista dell’ultimo giro. Proprio sul penultimo passaggio al traguardo ecco l’attacco di Giulio Pellizzari (Vf Group – Bardiani Csf – Faizanè) e Fernando Diego Pescador (GW Erco Shimano), che poco dopo vengono ripresi. Poi il tentativo di Giovanni Carboni (Jcl Team Ukyo) con Jonathan Caicedo (Petrolike) e Hartthijs De Vries (Tdt Unibet). Quest’ultimo resta solitario al comando a undici chilometri dal termine, accumula un margine massimo di 43”, ma viene raggiunto a 4 chilometri dal traguardo. Il gruppo, forte di una quarantina di uomini, torna dunque compatto, ma si stacca il leader Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), vincitore della tappa di ieri. In vista del triangolo rosso a scattare è l’irlandese Archie Ryan (Ed Education First), seguito da Davide De Pretto (Team Jayco Alula). I due vengono però raggiunti e staccati da Ulissi a 150 metri dal traguardo, che il livornese taglia con qualche metro di margine sugli altri, con De Pretto e Ryan a completare il podio. In classifica generale Ulissi (già vincitore della Settimana Internazionale Coppi e Bartali nel 2013) ha 7” su De Pretto e 9” su Ryan.

LE MAGLIE

Leader classifica generale (Sidermec): Diego Ulissi (Uae Team Emirates) Leader classifica a punti (Selle SMP): Diego Ulissi (Uae Team Emirates) Leader classifica gpm (Comune di Forlì): Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) Leader classifica dei giovani (Felsineo): Davide De Pretto (Team Jayco Alula)

TERZA TAPPA

Domani la terza tappa vedrà protagonista nuovamente Riccione, con partenza e arrivo e in mezzo 134,5 km andando nell’entroterra, ancora una volta ricchi di saliscendi. La partenza sarà alle 12 e l’arrivo posto su viale Milano attorno alle 15.30. Sono previsti tre gran premi della montagna posti su Passo San Marco, San Leo e San Marino, oltre alla salita di Montescudo. Rai Sport trasmetterà una sintesi a partire dalle ore 17