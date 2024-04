Va contromano in superstrada: scontro frontale tra auto, donna soccorsa

Civitanova, 3 aprile 2024 – Imbocca contromano la superstrada e si scontra con una macchina che stava per immettersi sulla statale adriatica. Frontale tra due auto sulla rotatoria. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, all’altezza della rotatoria che disciplina il traffico in entrata e in uscita lungo la Valdichienti.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, un uomo al volante di una Dacia Sandero stava per immettersi sulla superstrada contromano, passando per la rampa di uscita della Ss 77, quella centrale, che incanala i veicoli che debbono dirigersi verso nord.

Si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto, condotta da una giovane donna, che stava uscendo dalla superstrada e si stava immettendo sulla statale adriatica. L’impatto tra i due mezzi, fortunatamente, non è stato violento.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde. Soccorsa la conducente della Punto, che è stata caricata a bordo del mezzo di soccorso e trasportata all’ospedale di Civitanova Alta per un controllo. Nulla di grave, comunque.

Entrambi i conducenti sono scesi da soli dalle rispettive auto. Sul posto per svolgere i rilievi di rito è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.