Lupo investito e abbandonato a Civitanova: soccorso da un volontario

Civitanova Marche, 4 dicembre 2023 – Un bell’esemplare di lupo è stato investito ieri a Civitanova, lungo la strada provinciale delle Vergini, che collega il capoluogo alla città alta, a circa 300 metri dall’ incrocio della Celeste. A scoprirne la presenza è stato Massimiliano Fratini, agente volontario e responsabile della sezione comunale del Cst (Caccia, Sviluppo e Territorio). Il lupo, visibilmente sofferente, si era sdraiato nel campo sottostante alla strada e quindi, a gran fatica, si era portato nel torrente di fondovalle, per nascondersi in mezzo a rovi e canne.

Era il primo pomeriggio, ma non si esclude che l’investimento sia avvenuto molte ore prima, addirittura di notte. Fratini ha subito informato Angelo Marinelli, referente della stessa associazione, il quale, a sua volta, ha comunicato la scoperta ai carabinieri. Una pattuglia dell’Arma si è subito portata sul posto per il servizio di vigilanza e controllo. Contestualmente è stata data notizia all’Ufficio Veterinario dell’Ast e al Cras (Centro Recupero Animali Selvatici). Subito sono scattate le operazioni di recupero, che non sono risultate affatto semplici, sia per la delicatezza dell’intervento che per il buio della sera. Il lupo è stato bloccato poco prima delle 18 e grazie all’abilità dell’accalappiacani e alla preziosa collaborazione degli operatori dell’Ast e dei volontari del Cst, non s’è resa necessaria neanche la sedazione per recuperarlo in sicurezza. Ad un primo esame da parte del veterinario, oltre alla rottura di una zampa posteriore, sembra che abbia riportato anche lesioni interne, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per le cure del caso, è stato subito il trasferimento al Centro Universitario Veterinaria di Matelica.

Quanto accaduto conferma come la presenza dei lupi nel territorio costiero sia ormai un fatto comune, come le molte notizie di cronaca ci dicono. "Appena una decina di giorni fa – dice Angelo Marinelli –, un branco di lupi è stato visto da nostri agenti volontari nella zona Asola-San Savino, mentre risale a qualche mese fa l’aggressione ad alcuni cani in contrada Le Grazie. Avvistamenti ne vengono segnalati diversi dai nostri volontari, anche in altre zone della città non lontano dal centro abitato. Vanno a caccia di cinghiali e caprioli – conclude –, ma anche animali da cortile e cani sono per loro prede ambite". La domanda che ora in tanti si pongono è se c’è da preoccuparsi.