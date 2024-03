Va dritto, sfascia la rotatoria e scappa via

Civitanova, 6 marzo 2024 – Si schianta contro la rotatoria del Castellaro, sulla statale Adriatica, devasta l’installazione della BChem e scappa via. Alle 4.50 dell’altra notte un automobilista ha combinato un mezzo disastro, ma non si è fermato per affrontare le conseguenze. Ha fatto tutto da solo e le immagini dell’incidente sono al vaglio della Polizia municipale che sta esaminando il filmato della videosorveglianza comunale.

Quello che si vede è una station wagon di colore bianco, ma la targa non è chiara, proveniente da nord che urta il cordolo spartitraffico e poi finisce contro la rotatoria sfasciando l’installazione pubblicitaria della ditta BChem. Poi, in qualche modo l’uomo al volante manovra e riesce a rimettersi sulla carreggiata e a procedere verso sud.

Dopo qualche decina di metri si ferma per valutare i danni, poi riparte e fa perdere le proprie tracce. Sull’asfalto rimangono parecchi rottami e pannelli distrutti, tanto che il primo automobilista che si trova a transitare da lì è costretto a fermarsi per togliere dalla strada i pezzi più ingombranti e pericolosi. Lo stesso deve fare un camionista, pure in difficoltà a schivare le lamiere. A ripulire la carreggiata ci hanno pensato i vigili del fuoco di Civitanova, una pattuglia dell’Arma che ha effettuato i rilievi. Proseguono le ricerche per identificare il responsabile e mandargli il conto dei danni.